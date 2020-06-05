Минобороны Греции в последнее время отмечает рост турецких провокаций, в том числе на границе. Поэтому страна объявила о намерении не только использовать все свое дипломатическое оружие, но и увеличить сдерживающую силу своих Вооруженных сил.

Об этом со ссылкой на министра национальной обороны Греции Никоса Панайотопулос пишет РИА Новости.

Напряженность на границе выросла на фоне споров о том, кому принадлежит право искать нефть в Эгейском море. По словам Панайотопулоса, Греция для защиты своих суверенных прав готова ко всему, в том числе и к военным действиям против Турции в случае провокаций.

На вопрос, готова ли Греция к военному решению конфликта, Панайотопулос ответил: "Именно так! Мы готовимся к любой ситуации. Конечно, все возможное включает и военное участие. Мы не хотим этого, но мы хотим дать понять, что сделаем все возможное, что бы защитить наши суверенные права в максимально возможной степени".

Напомним, недавно сообщалось, что Греция решила возвести стену с Турцией.