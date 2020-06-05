Верховная Рада Украины на заседании в пятницу, 5 июня, заслушает отчет министерства внутренних дел Арсена Авакова о борьбе с организованной преступностью, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. В частности, в парламенте хотят услышать информацию о делах в Кагарлыке и Броварах.

Об этом сказано в повестке заседания, опубликованной на сайте парламента.

Так, заседание начнется с часа вопросов к правительству относительно деятельности Министерства внутренних дел Украины в сфере борьбы с организованной преступностью, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.

На заседании заслушают отчет Арсена Авакова. Парламентарии, в частности, хотят услышать информацию о ситуации в Кагарлыке и Броварах.

Также в первом чтении Рада рассмотрит проекты законов:

№2360 и 2360-1 касательно совершенствования правового регулирования мехового производства в Украине;

№2595 о привлечении частных инвесторов для решения проблемы дефицита мест в детских садах и школах;

№2493 об акционерных обществах;

№3295 касательно функционирования Государственного аграрного реестра и совершенствования государственной поддержки производителей сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, парламентарии рассмотрят законопроект №3509 о направлении средств из фонда борьбы с Covid-19 на ремонт дорог.

В повестке дня также рассмотрение следующих вопросов:

№ 2601 о создании ВСК по вопросам защиты прав инвесторов;

№ 3354 об усилении ответственности за непредоставление ответа на депутатские запросы;

№ 3592 об определении состава комиссии в конкурсе на должность директора ГБР.

Народные депутаты также рассмотрят переход учета газа с кубометров в киловатты.

Напомним, что вчера, 4 июня, депутаты приняли на заседании ряд кадровых назначений в правительстве, а также отправили на доработку программу действий правительства.