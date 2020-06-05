Сегодня Рада заслушает отчет Арсена Авакова
Верховная Рада Украины на заседании в пятницу, 5 июня, заслушает отчет министерства внутренних дел Арсена Авакова о борьбе с организованной преступностью, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. В частности, в парламенте хотят услышать информацию о делах в Кагарлыке и Броварах.
Об этом сказано в повестке заседания, опубликованной на сайте парламента.
Так, заседание начнется с часа вопросов к правительству относительно деятельности Министерства внутренних дел Украины в сфере борьбы с организованной преступностью, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.
На заседании заслушают отчет Арсена Авакова. Парламентарии, в частности, хотят услышать информацию о ситуации в Кагарлыке и Броварах.
Также в первом чтении Рада рассмотрит проекты законов:
- №2360 и 2360-1 касательно совершенствования правового регулирования мехового производства в Украине;
- №2595 о привлечении частных инвесторов для решения проблемы дефицита мест в детских садах и школах;
- №2493 об акционерных обществах;
- №3295 касательно функционирования Государственного аграрного реестра и совершенствования государственной поддержки производителей сельскохозяйственной продукции.
Кроме того, парламентарии рассмотрят законопроект №3509 о направлении средств из фонда борьбы с Covid-19 на ремонт дорог.
В повестке дня также рассмотрение следующих вопросов:
- № 2601 о создании ВСК по вопросам защиты прав инвесторов;
- № 3354 об усилении ответственности за непредоставление ответа на депутатские запросы;
- № 3592 об определении состава комиссии в конкурсе на должность директора ГБР.
Народные депутаты также рассмотрят переход учета газа с кубометров в киловатты.
Напомним, что вчера, 4 июня, депутаты приняли на заседании ряд кадровых назначений в правительстве, а также отправили на доработку программу действий правительства.