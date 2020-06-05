Страны-члены Европейского союза уже к концу июня должны отменить все пограничные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.

Так считает Европейская комиссия, как заявила еврокомиссар по вопросам внутренних дел Юлва Йоханссон, сообщает BBC.

"Мы очень близко подошли к ситуации, когда мы должны снять все внутренние пограничные ограничения и пограничные проверки", - сказала Йоханссон, добавив, что "хорошей датой должен стать конец июня".

В Еврокомиссии полагают, что сейчас ситуация с коронавирусом улучшается, также, по словам Йоханссон, она рада видеть, что в некоторых европейских странах уже ослабляют пограничный контроль.

Напомним, Италия открыла границы после карантина и отменила обсервацию туристов 4 июня.

Также мы писали, что Венгрия открыла границы для трех стран 5 июня.