Европа готовится открыть все границы до конца июня
Страны-члены Европейского союза уже к концу июня должны отменить все пограничные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.
Так считает Европейская комиссия, как заявила еврокомиссар по вопросам внутренних дел Юлва Йоханссон, сообщает BBC.
"Мы очень близко подошли к ситуации, когда мы должны снять все внутренние пограничные ограничения и пограничные проверки", - сказала Йоханссон, добавив, что "хорошей датой должен стать конец июня".
В Еврокомиссии полагают, что сейчас ситуация с коронавирусом улучшается, также, по словам Йоханссон, она рада видеть, что в некоторых европейских странах уже ослабляют пограничный контроль.
Напомним, Италия открыла границы после карантина и отменила обсервацию туристов 4 июня.
Также мы писали, что Венгрия открыла границы для трех стран 5 июня.