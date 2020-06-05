По состоянию на утро пятницы, 5 июня, в Украине выявили уже 25 964 случаев коронавируса. Вчера, 4 июня, сообщалось о 25 411 пациентах с Covid-19. Таким образом за сутки в стране зафиксировали 553 новых пациентов.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, опубликованные в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

По данным ЦОЗ, на 5 июня (по состоянию на 09:00) в Украине 25 964 лабораторно подтвержденных случаях Covid-19, из них 762 летальных, 11 372 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 553 новых случая. Всего проведено 403 551 тестирование методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:

Винницкая область - 1093 случая;

Волынская область - 1008 случаев;

Днепропетровская область - 960 случаев;

Донецкая область - 195 случаев;

Житомирская область - 855 случаев;

Закарпатская область - 1280 случаев;

Запорожская область - 477 случаев;

Ивано-Франковская область - 1507 случаев;

Кировоградская область - 538 случаев;

г. Киев - 3292 случая;

Киевская область - 1711 случаев;

Львовская область - 1988 случаев;

Луганская область - 51 случай;

Николаевская область - 307 случаев;

Одесская область - 970 случаев;

Полтавская область - 272 случая;

Ровенская область - 1962 случая;

Сумская область - 188 случаев;

Тернопольская область - 1233 случая;

Харьковская область - 1196 случаев;

Херсонская область - 179 случаев;

Хмельницкая область - 501 случай;

Черновицкая область - 3519 случаев;

Черкасская область - 432 случая;

Черниговская область - 250 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 5 июня 2020 в Центр поступило 1 043 сообщение о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 63 343 сообщений о подозрении на Covid-19.

Напомним, ранее "Страна" публиковала карту распространения коронавируса в Украине по областям на 4 июня.