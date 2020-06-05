Данные на утро 5 июня. Количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 25 964 человек
По состоянию на утро пятницы, 5 июня, в Украине выявили уже 25 964 случаев коронавируса. Вчера, 4 июня, сообщалось о 25 411 пациентах с Covid-19. Таким образом за сутки в стране зафиксировали 553 новых пациентов.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава, опубликованные в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
По данным ЦОЗ, на 5 июня (по состоянию на 09:00) в Украине 25 964 лабораторно подтвержденных случаях Covid-19, из них 762 летальных, 11 372 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 553 новых случая. Всего проведено 403 551 тестирование методом ПЦР.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:
Винницкая область - 1093 случая;
Волынская область - 1008 случаев;
Днепропетровская область - 960 случаев;
Донецкая область - 195 случаев;
Житомирская область - 855 случаев;
Закарпатская область - 1280 случаев;
Запорожская область - 477 случаев;
Ивано-Франковская область - 1507 случаев;
Кировоградская область - 538 случаев;
г. Киев - 3292 случая;
Киевская область - 1711 случаев;
Львовская область - 1988 случаев;
Луганская область - 51 случай;
Николаевская область - 307 случаев;
Одесская область - 970 случаев;
Полтавская область - 272 случая;
Ровенская область - 1962 случая;
Сумская область - 188 случаев;
Тернопольская область - 1233 случая;
Харьковская область - 1196 случаев;
Херсонская область - 179 случаев;
Хмельницкая область - 501 случай;
Черновицкая область - 3519 случаев;
Черкасская область - 432 случая;
Черниговская область - 250 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 5 июня 2020 в Центр поступило 1 043 сообщение о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 63 343 сообщений о подозрении на Covid-19.
Напомним, ранее "Страна" публиковала карту распространения коронавируса в Украине по областям на 4 июня.