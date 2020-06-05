Сегодня, 5 июня, в Венгрии после двухмесячного карантина открылись границы для граждан Чехии, Словакии и Австрии. Они смогут въезжать в страну без ограничений.

Об этом со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, сообщает чешское издание Novinky.

"Это результат многочисленных телефонных разговоров с коллегами из этих стран, которые мы провели в последние дни. В итоге нам удалось договориться по всем техническим вопросам, а с утра пятницы граждане Венгрии, Чехии, Австрии и Словакии могут путешествовать без ограничений", - заявил Сийярто.

Отмечается, что все соседние страны Чехии уже открыли свои границы, кроме Польши. Чехи могут ездить в Германию, Австрию и Словакию без каких-либо ограничений.

Ранее мы писали, что Венгрия отложила открытие пунктов пропуска на границе с Украиной.