В пятницу, 5 июня, перед Верховной Радой проходит митинг за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Сегодня в 10:00 он выступит в парламенте в рамках вопросов к правительству. Участники акции "Прочь Авакова" потребуют его отставки.

В анонсе к мероприятию говорится, что последние события в Кагарлыке и Броварах - только вершина айсберга. "Мы придем показать, что не забыли ни убийство ребенка, ни изнасилование, ни нападения, ни посадки невинных. Не забыли и не намерены прощать", - сообщили на странице мероприятия в Facebook.

Организаторы мероприятия движение "Геть Авакова". Они позиционируют себя, как "движение за отставку Авакова и создание настоящей правоохранительной системы в Украине".

Еще одна акция за отставку Авакова сегодня запланирована на 14:00. Она пройдет перед Кабмином, среди ее организаторов - участники ЛГБТ-движения.

Ранее депутаты "Слуги народа" выступили с предложение заслушать министра внутренних дел Арсена Авакова по ситуации в Броварах и Кагарлыке на часе вопросов к правительству.

Также на этой неделе нардеп от "Слуги народа" с трибуны Рады призвал отправить Авакова в отставку. Позже стало известно, что депутаты партии "Голос" инициировали сбор подписей за отставку Авакова, но смогли собрать лишь 50 голосов.

"Страна" следит за ситуацией с места событий. Материал обновляется.

Прямая трансляция

09:07 Начали играть песни

09:05 Среди участников митинга адвокат Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве Павла Шеремета - Леонид Маслов. А также участники акций "Кто заказал Катю Гандзюк?"

09:03 На данный момент людей немного

09:02 Аваков выступит с отчетом в Раде в 10:00

09:01 Некоторые стоят с плакатами "Поліція ґвалтує і вбиває"



09:00 Начали митинг словами "Доброе утро, Украина"

08:50 Народ собирается, уже проверяют звук и вешают банер

08:42 Судя по тому, что на акции появился националист Алексей Цымбалюк, напавший летом на журналиста Страны, утренний митинг против Авакова ведут в том числе радикалы, которые ранее "ходили" под СБУ.

08:37 Возле Рады сотрудники УДО обходят территорию с собаками.

08:30 По состоянию на 8:30 активистов меньше чем полиции, которая также патрулирует в Мариинском парке.

Глава МВД Арсен Аваков сегодня должен выступать с отчетом перед Верховной Радой.

08:22 Также митинги запланированы в Днепре, Ужгороде, Ивано-Франковске, Луцке, Львове.

08:20 Подобные акции запланированы и в других городах. Например, в Кривом Роге она должна состояться в 14:00.