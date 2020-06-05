Из-за отсрочки вступительной кампании в связи с пандемией коронавирусной инфекции, выпускников учебных заведений не будут призывать в армию. В Министерстве образования и науки заверили, что уже договорились об этом с Министерством обороны.

Об этом сообщила исполняющая обязанности главы МОН Любомира Мандзий в эфире Hromadske.

"Учитывая обстоятельства и смещение сроков вступительной кампании на сайте Минобороны есть информация о том, что они учли это и поручили призывным комиссиям учесть это в своих действиях", - отметила Мандзий.

Любомира Мандзий так же уточнила, что Минздрав вел переговоры с Минобороны по этому вопросу.

"Мы говорили с коллегами из Министерства для того, чтобы не допустить таких случаев, когда не закончив, или выпускники, которым 18 лет уже в июле, когда еще нет результатов ВНО и еще не началась вступительная кампания, чтобы их не призывали в армию", - рассказала и.о. МОН.

Раннее мы писали что в Черновцах, несмотря на карантин, начался призыв в армию.

Также сообщали, что ранее Минобороны объявило о призыве на военную службу украинских резервистов.