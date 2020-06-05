Экономика Китая начинает восстанавливаться после коронавирусного кризиса. Об этом говорят статданные железнодорожных перевозок. Так, например, в мае из Поднебесной в Европу ушло 1 033 контейнерных железнодорожных состава, что на 43% больше, чем на этот срок в 2019 году.

Всего было перевезено 93 000 контейнеров с товарами. Китайские СМИ уверяют, что эти месячные показатели являются самыми высокими в истории, как передает Интерфакс.

"Грузоперевозки способствуют глобальной борьбе с пандемией коронавируса, обеспечению стабильной и беспрепятственной международной цепочки поставок, развитию внешней торговли Китая и средством поддержки китайской промышленности", - заявили в пресс-службе Китайкой железнодорожной корпорации.

По данным китайских СМИ, для повышения эффективности перевозок, снижения затрат на логистику во время пандемии с железнодорожными ведомствами Белоруссии, Германии, Казахстана, Монголии, Польши, России и других стран был создан механизм регулярных видеоконференций.

Ранее "Страна" сообщала, что западные спецслужбы считают, что в Китае уничтожали данные о вспышке коронавируса.