После того как Хатия Деканоидзе вернулась в Киев, в политических кругах поползли слухи о том, что она может сменить Арсена Авакова на посту шефа МВД.

Антон Геращенко, заместитель действующего министра внутренних дел, уже нанес удар на упреждение и обвинил бывшую главу Нацполиции Украины (2015-2016 года - Ред.) в развале работы и кадровом кризисе.

Об этом Антон Геращенко рассказал в интервью Радио Свобода.

"Я считаю, что переаттестация, организованная Деканоидзе, привела к развалу полиции и, в том числе, не дала никакого результата. Например, один из двух насильников (полицейский, которого подозревают в изнасиловании женщины в Кагарлыке - Ред.) успешно прошел переаттестацию, организованную Деканоидзе в 2016 году. Достаточно?", - ответил Антон Геращенко на вопрос о реформе полиции, которую проводила Хатия Деканоидзе.

Но заместитель Арсена Авакова не смог подтвердить информацию о том, что 93% старых кадров вернулись в полицию через суды.

"У меня цифр относительно объема нет, но я конкретно и четко заявляю и прошу показать: реформа по переаттестации, организованная Деканоидзе привела к тому, что насильник из Кагарлыцкого отделения успешно прошел переаттестацию. И в результате, после переаттестации, организованной Деканоидзе, совершил пытки и насилие", - заявил заместитель главы МВД.

Ранее "Страна" сообщала, что в "Слуге народа" хотят заслушать Авакова по Броварам и Кагарлыку на часе вопросов к правительству в пятницу.