Власти США приняли решение закрыть доступ на территорию вокруг комплекса Белого дома, включая всю площадь Лафайет. Это решение вызвано продолжающимися протестами в столице Америки и будет действовать до 10 июня.

"Секретная служба в координации с парковой полицией объявляет о закрытии районов внутри и вокруг комплекса Белого дома. Эти меры направлены на поддержание необходимых требований безопасности вокруг комплекса Белого дома, а также на обеспечение возможности проведения мирных демонстраций. Было возведено охранное ограждение, и эти районы четко обозначены", - заявили в пресс-группе Секретной службы США, как передает Интерфакс.

Уточняется, что Эллипс на южной стороне Белого дома, E-стрит и ее тротуары между 15-й и 17-й улицами, Пенсильвания-авеню между 15-й и 17-й улицами и весь парк к северу от здания останутся закрытыми еще на неделю.

В последние дни вокруг Белого дома были возведены заборы и барьеры, чтобы держать демонстрантов на расстоянии. Протесты продолжались в Вашингтоне в течение последней недели.

Протесты в США начались после смертм афроамериканца Джорджа Флойда. Он был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет. Во многих городах США мирные акции протестов перетекли в беспорядки, столкновения с полицией и погромы. В последние дни обстановка стала приходить в норму.

Ранее "Страна" сообщала, что Генпрокурор США заявил, что за массовыми протестами в стране стоит иностранное вмешательство.