США продолжают оказывать давление на компанию, которая занимается укладкой газопровода из России в Германию - "Северный поток-2". На рассмотрение в Конгресс поступила очередная инициатива, которая предполагает введение новых санкций против России и всех компаний, которые помогают в работах.

Об этом сообщает посольство Украины в США в соцстети.

"В Конгрессе США представили двухпартийный законопроект против строительства "Северного потока-2".

Группа сенаторов, демократов и республиканцев, в составе Теда Круза, Джин Шахин, Джона Баррассо, при поддержке Тома Коттона и Рона Джонсона представили в Сенате США двухпартийный законопроект о расширении санкций против строительства трубопровода "Северный поток-2".

Представленный проект закона дает дополнительные разъяснения и расширяет санкции, которые были введены против строительства "Северного потока-2" по закону США "О защите энергетической безопасности Европы", вступивший в силу в декабре 2019 года.

В соответствии с разъяснениями к проекту закона, санкции США, связанные с "Северным потоком-2", применяются как к судам, осуществляющим все работы по прокладке труб, так и к тем, кто способствует предоставлению этих судов, а также предоставляет страховые услуги, портовое оборудование или услуги по их швартовке. В конечном счете, санкции будут касаться любой компании, которая будет предоставлять сертификацию, необходимую для запуска "Северного потока-2".

Для вступления в силу законопроект должен быть принят обеими палатами Конгресса США и подписан президентом США", - уточнили в посольстве.

Ранее "Страна" сообщала, что судно, способное достроить "Северный поток-2" вернулось в немецкий порт Мукран.