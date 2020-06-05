Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 5 июня

Минздрав опубликовал карту распространения коронавируса по областям. За последние сутки заразилось 553 украинца.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:

Винницкая область - 1 093 (697 выздоровели)

Волынская область - 1 008 (294 выздоровели)

Днепропетровская область - 960 (397 выздоровели)

Донецкая область - 195 (119 выздоровели)

Житомирская область - 855 (482 выздоровели)

Закарпатская область - 1 280 (551 выздоровел)

Запорожская область - 477 (280 выздоровели)

Ивано-Франковская область - 1507 (893 выздоровели)

Киев - 3292 (876 выздоровели)

Киевская область - 1 711 (472 выздоровели)

Кировоградская область - 538 (413 выздоровели)

Луганская область - 51 (43 выздоровели)

Львовская область - 1 988 (492 выздоровели)

Николаевская область - 307 (188 выздоровели)

Одесская область - 970 (329 выздоровели)

Полтавская область - 272 (255 выздоровели)

Ровенская область - 1 962 (1039 выздоровели)

Сумская область - 188 (155 выздоровели)

Тернопольская область - 1233 (963 выздоровели)

Харьковская область - 1 196 (474 ​​выздоровели)

Херсонская область - 179 (165 выздоровели)

Хмельницкая область - 501 (306 выздоровели)

Черкасская область - 432 (334 выздоровели)

Черновицкая область - 3 519 (1079 выздоровели)

Черниговская облм - 250 (76 выздоровели).

"Подтверждено 25 964 случая COVID-19, из них 11 372 выздоровели, 762 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 553 случая. На амбулаторном лечении находится 18 124 пациентов. Всего нуждались в госпитализации 7 840 человек. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких потребовалось 298 людям", - указано в сообщении.

Всего в Украине 403 551 образец исследован методом ПЦР и 33826 образцов - методом ИФА.

Напомним, Минздрав обнародовал обнадеживающую статистику по коронавирусу и количество ежедневно проводимых тестов ПЦР.

Как сообщала "Страна", премьер-министр Армении Никол Пашинян, который сообщил о заражении коронавирусом, собирается 24 июня посетить Москву, чтобы в качестве гостя принять участие в параде в честь 75-летия Победы.