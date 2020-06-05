Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 5 июня
Минздрав опубликовал карту распространения коронавируса по областям. За последние сутки заразилось 553 украинца.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:
- Винницкая область - 1 093 (697 выздоровели)
- Волынская область - 1 008 (294 выздоровели)
- Днепропетровская область - 960 (397 выздоровели)
- Донецкая область - 195 (119 выздоровели)
- Житомирская область - 855 (482 выздоровели)
- Закарпатская область - 1 280 (551 выздоровел)
- Запорожская область - 477 (280 выздоровели)
- Ивано-Франковская область - 1507 (893 выздоровели)
- Киев - 3292 (876 выздоровели)
- Киевская область - 1 711 (472 выздоровели)
- Кировоградская область - 538 (413 выздоровели)
- Луганская область - 51 (43 выздоровели)
- Львовская область - 1 988 (492 выздоровели)
- Николаевская область - 307 (188 выздоровели)
- Одесская область - 970 (329 выздоровели)
- Полтавская область - 272 (255 выздоровели)
- Ровенская область - 1 962 (1039 выздоровели)
- Сумская область - 188 (155 выздоровели)
- Тернопольская область - 1233 (963 выздоровели)
- Харьковская область - 1 196 (474 выздоровели)
- Херсонская область - 179 (165 выздоровели)
- Хмельницкая область - 501 (306 выздоровели)
- Черкасская область - 432 (334 выздоровели)
- Черновицкая область - 3 519 (1079 выздоровели)
- Черниговская облм - 250 (76 выздоровели).
"Подтверждено 25 964 случая COVID-19, из них 11 372 выздоровели, 762 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 553 случая. На амбулаторном лечении находится 18 124 пациентов. Всего нуждались в госпитализации 7 840 человек. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких потребовалось 298 людям", - указано в сообщении.
Всего в Украине 403 551 образец исследован методом ПЦР и 33826 образцов - методом ИФА.
Напомним, Минздрав обнародовал обнадеживающую статистику по коронавирусу и количество ежедневно проводимых тестов ПЦР.
Как сообщала "Страна", премьер-министр Армении Никол Пашинян, который сообщил о заражении коронавирусом, собирается 24 июня посетить Москву, чтобы в качестве гостя принять участие в параде в честь 75-летия Победы.