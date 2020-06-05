Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 5 июня. Фото: pixabay.com

Минздрав опубликовал карту распространения коронавируса по областям. За последние сутки заразилось 553 украинца.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:

  • Винницкая область - 1 093 (697 выздоровели)
  • Волынская область - 1 008 (294 выздоровели)
  • Днепропетровская область - 960 (397 выздоровели)
  • Донецкая область - 195 (119 выздоровели)
  • Житомирская область - 855 (482 выздоровели)
  • Закарпатская область - 1 280 (551 выздоровел)
  • Запорожская область - 477 (280 выздоровели)
  • Ивано-Франковская область - 1507 (893 выздоровели)
  • Киев - 3292 (876 выздоровели)
  • Киевская область - 1 711 (472 выздоровели)
  • Кировоградская область - 538 (413 выздоровели)
  • Луганская область - 51 (43 выздоровели)
  • Львовская область - 1 988 (492 выздоровели)
  • Николаевская область - 307 (188 выздоровели)
  • Одесская область - 970 (329 выздоровели)
  • Полтавская область - 272 (255 выздоровели)
  • Ровенская область - 1 962 (1039 выздоровели)
  • Сумская область - 188 (155 выздоровели)
  • Тернопольская область - 1233 (963 выздоровели)
  • Харьковская область - 1 196 (474 ​​выздоровели)
  • Херсонская область - 179 (165 выздоровели)
  • Хмельницкая область - 501 (306 выздоровели)
  • Черкасская область - 432 (334 выздоровели)
  • Черновицкая область - 3 519 (1079 выздоровели)
  • Черниговская облм - 250 (76 выздоровели).

Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 5 июня

"Подтверждено 25 964 случая COVID-19, из них 11 372 выздоровели, 762 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 553 случая. На амбулаторном лечении находится 18 124 пациентов. Всего нуждались в госпитализации 7 840 человек. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких потребовалось 298 людям", - указано в сообщении.

Всего в Украине 403 551 образец исследован методом ПЦР и 33826 образцов - методом ИФА.

Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 5 июня

Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 5 июня

Напомним, Минздрав обнародовал обнадеживающую статистику по коронавирусу и количество ежедневно проводимых тестов ПЦР.

Как сообщала "Страна", премьер-министр Армении Никол Пашинян, который сообщил о заражении коронавирусом, собирается 24 июня посетить Москву, чтобы в качестве гостя принять участие в параде в честь 75-летия Победы

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться