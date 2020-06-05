Рада назначила министров. Но не всех

В правительстве Дениса Шмыгаля прибавление: вчера парламент проголосовал сразу за двух его новых членов – министра культуры Александра Ткаченко и вице-премьера по евроинтеграции Ольгу Стефанишину.

Правда, не факт, что премьер рад такому прибавлению – особенно приходу в его команду Ткаченко. У нового министра культуры одно отличие от прежнего – он более пробивной. А это значит, что он будет жестче пробивать деньги на "креативную индустрию" – то есть на то, на что любое ответственное правительство в условиях эпидемии тратит деньги в последнюю очередь. Так что либо Ткаченко придется отказаться от своих прежних планов по возврату финансирования минкультовских программ, либо конфликт в Кабмине обеспечен.

Что касается назначения Стефанишиной вместо улетающего послом в Великобританию Вадима Пристайко, сюрпризом это не стало. Сюрприз был в другом: на вчерашний вечер в парламенте лежали два представления на назначения в Кабмин, но вторым (в паре с Минкультом) было представление не на евроинтеграционного вице-премьера, а на министра экологии и природных ресурсов. Однако сегодня это назначение не состоялось.

Сами "слуги народа" честно говорят: голосов не хватает. Это значит, что не всех во фракции власти устраивает передача природных ресурсов под контроль ближайшего окружения президента (как писала "Страна" его выдвижение связано с помощником президента Сергеем Шефиром). Либо должность министра экоресурсов пытаются использовать в качестве размена при торгах за другое "ресурсное" ведомство – Министерство энергетики.

Падение ВВП как аргумент против карантина

ВВП Украины по итогам первых четырех месяцев упал на 5% – такие данные вчера опубликовало Министерство экономики. При этом, согласно его данным, сокращение сводного индекса производства составило 6,7%, в то время как в недавних данных Кабмина тот же индекс понизился на 15%.

Откуда такое расхождение в данных и кто в данном случае ближе к истине, определить невозможно. Однако в любом случае ясно, что даже по самым оптимистическим цифрам, которые публикует Минэкономики, ВВП Украины переживает падение, сходное с падением 2009 и 2014-15 годов. И правительству нужно принимать экстренные меры, чтобы остановить углубление кризиса и не допустить такого же падения жизненного уровня населения, какое было в два указанных периода.

Однако кабминовская программа по поддержке экономики пока что находится на стадии презентационных слайдов, а сам Кабмин все еще разрывается между страхом перед эпидемией и необходимостью полной отмены карантина.

Характерным был вчерашний день, когда появилось сразу несколько заявлений о том, что сегодня кафе, рестораны и бары могут в Киеве не открыться – несмотря на то, что в среду правительство дало такое разрешение всей стране.

Колебания Кабмина, в общем-то, оправданы: вчерашний день был рекордным по количеству новых заболевших, а в столице заболеваемость росла и в среду, и в четверг. Так что столичный общепит сегодня может и не получить разрешения на открытие.

Но возвращения к прежним этапам карантина уже не будет. Метро и другие виды общественного транспорта не запретят, поскольку это будет означать дальнейшее падение экономики.

Как Ермак хочет собрать "Нормандскую четверку"?

Андрей Ермак. Фото: president.gov.ua

В немецкой прессе вчера появилось интервью главы Офиса президента Андрея Ермака, который спрогнозировал, что встреча лидеров "нормандской четверки" состоится в этом году. Интервью появилось накануне берлинских переговоров представителей той же "четверки", и в нем Ермак оптимистично сообщает, что диалог с Россией продолжается и что не за горами новые успехи на этом направлении.

Однако на самом деле никаких успехов в вопросе восстановления мира на Донбассе нет со времен декабрьского саммита четырех глав государств в Париже. Вполне возможно, что глава Офиса президента, окрыленный своими стартовыми успехами, еще верит в то, что динамику последних месяцев 2019 года можно возродить, однако в реальности все его инициативы уже фактически сошли на нет.

На сегодняшний день украинская власть показала неспособность не только достичь прогресса в мирном процессе, но даже поддержать тот уровень, на котором этот процесс был в декабре. Ни одного нового сектора разведения войск с тех пор не появилось (причем из-за блокирования украинской стороной), и даже в уже имеющихся секторах все идет к тому, что они исчезнут.

И это не говоря уже о том, что не сделано ни одной попытки выполнить хотя бы один пункт из политической части Минских соглашений. По сути, ни одного обещания, подписанного Зеленским в парижской декларации "нормандской четверки", не выполнено. А потому остается только гадать, на чем основан оптимизм Ермака.

Хотя на самом деле, скорее всего, никакого оптимизма у него уже нет. Глава Офиса президента пытается имитировать активизацию процесса, потому что понимает: переговоры по урегулированию проблемы Донбасса – его главный козырь, позволяющий удерживаться в кабинете на Банковой. И терять этот козырь нельзя, поскольку атаки на Ермака идут со всех сторон.

"Соросята" против Степанова: битва за 87 миллиардов

Максим Степанов. Фото: Facebook/Міністерство охорони здоров'я

Тем временем усиливается атака на министра здравоохранения Максима Степанова, которую ведут "соросята". Вчера нардеп от "Голоса" Александра Устинова сообщила, что суд обязал Службу безопасности Украины открыть уголовное производство против министра, которого обвиняют в диверсии.

Под диверсией в данном случае подразумевают "непрозрачную закупку Минздравом защитных костюмов для медиков", которая якобы привела к гибели работников здравоохранения.

На самом деле "диверсия" Степанова состоит совсем в другом, и устроил он ее не стране и медикам, как говорится в заявлении, а конкретно группе "соросят", когда поставил свое руководство на Национальную службу здравоохранения.

Что такое НСЗ на данный момент, выражается в одной цифре – 87 миллиардов гривен. Именно столько выделено из бюджета на оплату услуг медицины в течение 2020 года. Причем ставки с начала года выросли, поскольку первоначально эта сумма равнялась 72 миллиардам. И единственным ее распорядителем является упомянутая структура.

Собственно, Национальная служба здравоохранение – это детище "соросят", которое создавалось в ходе реформы Ульяны Супрун и было ее главным содержанием. Ведь тот, кто держит в руках 87 миллиардов, может на вполне законных основаниях вертеть ими, как захочет. К примеру, прокрутить через "правильную" финансовую структуру. Даже если такую сумму положить в самый надежный банк под самые скромные проценты, результат окажется потрясающим.

Создавая НСЗ, "соросята", казалось, предусмотрели все: условия конкурса на руководителя структуры прописаны таким образом, чтобы во главе службы всегда находился человек, одобренный ими. Однако Степанов использовал эпидемический "особый период", чтобы назначить своего человека без конкурса. Что угрожает всей прозападной лоббистской структуре огромными убытками.

Естественно, против министра ведется война не на жизнь, а на смерть. Но проблема Степанова в том, что война ведется не только "соросятами": в окружении Зеленского есть люди, которые тоже не прочь воспользоваться карантином и поставить на НСЗ своего человека. Так что слухи о скором увольнении министра здравоохранения могут подтвердиться. Правда, не факт, что в выигрыше от него окажутся именно "соросята".

Еврогрант на объединение церквей – фейк?

Позавчерашний скандал с грантом от Евросоюза на "изучение общественного мнения граждан и обеспечение наиболее эффективных путей присоединения украинской и русинской грекокатолических церквей к Православной церкви Украины" вчера получил неожиданное продолжение. Организация "Институт внешнеполитических исследований", которая получила этот грант, опубликовала сообщение, согласно которому новость о получении гранта якобы является фейком, размещенным хакерами. В связи с этим она была удалена.

Впрочем, с большой вероятностью можно утверждать, что скандал на этом не закончится, потому что версия о хакерах может быть легко опровергнута, если в ее проверку будет задействован главный офис ЕС в Брюсселе.

Хотя даже без проверки она трещит по швам. Потому что для того, чтобы разместить фейк, хакерам хотя бы нужно было знать о существовании "Института внешнеполитических исследований", не говоря уже о том, что для своей атаки они могли выбрать новость поинтереснее.

А поскольку речь идет о малоизвестной организации и весьма специфической теме, то куда более правдоподобно выглядит другая версия. Более вероятно, что руководство "Института", пользуясь своими связями в представительстве ЕС, договорилось о транше, который в Брюсселе подписали, не глядя на тему. А поскольку правила Евросоюза подразумевают публичную отчетность, то на сайте "Института" и появилась данная новость как отчет о получении денег.

Кстати, сама новость никуда с сайта не исчезла – ее и вчера вечером можно было прочитать рядом с новостью о том, что "сайт зазнав хакерсткої атаки". Так что для отчетности она, видимо, все-таки нужна.

Но даже если новость исчезнет, то все это легко проверяется через посольство Евросоюза, который тоже вынужден придерживаться стандартов публичности. И в конечном итоге можно не сомневаться в том, что до руководства ЕС таки дойдет информация о том, на какие именно цели выделятся средства в Украине, так что избежать скандала уже не получится.