В Киеве завершено досудебное расследование в отношении 23-летнего харьковчанина-рецидивиста. Его подозревают в нескольких разбойных нападениях в Киеве.

Об этом сообщает прес-служба прокуратуры Киева.

Молодой человек в январе 2020 года совершил два разбойных нападения на жителей Оболонского и Деснянского районов столицы. Он украл у них телефоны и деньги на общую сумму почти 15 тысяч гривен.

"Также в феврале 2020 подозреваемый совершил разбойное нападение на отделение "Новой Почты" в Днепровском районе столицы. Угрожая кассиру предметом, похожим на пистолет, разбойник завладел более 22 тыс. гривен, которые находились в кассе", - сообщает прес-служба.

Действия 23-летнего парня квалифицированы по ч. Ч. 1, 2 ст. 187 УК Украины. Обвинительный акт в указанном уголовном производстве направлено в Днепровский районный суд города Киева для рассмотрения по существу. Сейчас обвиняемый находится под стражей.

Ранее "Страна" писала, что в Киеве дали 6 лет тюрьмы мужчине, который ограбил парня, угрожая ему шприцом.

Также мы рассказывали, что под Киевом судят убийцу, который забил до смерти доской своего знакомого.