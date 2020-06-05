В Миннеаполисе, США, прошла церемония прощания с убитым полицией афроамериканцем Джорджем Флойдом, после смерти которого, в Америке и других странах начались бурные протесты за права чернокожих, которые переросли в массовые беспорядки и грабежи.

Об этом сообщает New York Times.

Отмечается, что это первая из запланированных прощальных церемоний. Следующие пройдут в субботу в Рейфорде, Северная Каролина, и в понедельник в Хьюстоне, его родном городе, где покойного и похоронят. Помимо родственников и близких, на церемонию пришли множество активистов и простых американцев. В помещении Северного центрального университета собрались музыканты, гроб покойного выполнили из бронзы, а сверху сделали своеобразную фреску с его лицом и надписью "Теперь я могу дышать" в качестве отсылки к способу убийства, когда полицейский, несмотря на крики о недостатке воздуха, продолжал душить Флойда коленом.

На церемонии появились также губернаторы и сенаторы. В частности, губернатор Миннесоты Тим Уолз, мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей и мэр Сент-Пола Мелвин Картер присутствовали на поминальной службе вместе с рядом других политиков, включая сенаторов США Эми Клобучар и Тину Смит, а также представителя США в 5 округе Миннесоты Ильхан Омар.

В честь "черного дня" в истории США мирные протесты прошли в нескольких десятках городов, потому власти Лос-Анджелеса отменили комендантский час, а Вашингтон решил использовать затишье, чтобы обновить ограду Белого дома.

Отмечается, что все присутствующие были в масках и не здоровались за руки, как того требуют правила безопасного поведения в условиях пандемии коронавируса.

Напомним, после протестных манифестаций в Бруклине и Манхэттене, начались в массовые грабежи и вандализм на улицах Нью-Йорка. Модный район Сохо разграбили полностью. Похожая ситуация наблюдается и в других центральных районах города. Все не заколоченные магазины разграблены, а плохо прибитые доски отрывают при помощи инструментов, бьют витрины и продолжают грабить. Часто можно встретить машины с номерами других штатов, которые приехали на бесплатную "закупку". Пока успевает приехать полиция, магазин уже наполовину разграблен и задерживают только самых медлительных.

Как сообщала "Страна", афроамериканец Джордж Флойд, который умер после жесткого задержания полицейскими в конце мая и чья смерть стала причиной возникновения "черного майдана" в США, был инфицирован коронавирусом. Наличие заболевания удалось установить при вскрытии в связи с тем, что анализы ПЦР могут показывать положительный результат в течение долгого времени после исчезновения клинических проявлений болезни.

Также "Страна" писала, что украинская журналистка американского издания "Голос Америки" Кристина Шевченко стала жертвой нападения одного из протестующих во время съемки сюжета о массовых грабежах и беспорядках в Санта-Монике, Калифорния.