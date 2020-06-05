В Украине по состоянию на четверг, 4 июня, 8 областей и Киев не соответствуют показателям, необходимым для продолжения второго этапа смягчения карантина. В шести регионах превышена инцидентность, еще в троих слишком мало количество протестированных людей.

В числе двух новых областей в списке - Житомирская и Луганская области, где выросла заболеваемость и слишком мало тестов соответственно, но выпала из списка Харьковская, где улучшились показатели тестирования населения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне", - указано в сообщении.

Первым пунктом для определения готовности региона к ослаблению карантина назвали инцидентность или количество новых случаев заражения. Для ослабления карантина их должно быть не более 12 на 100 тысяч населения за последние семь дней.

Второй показатель - загруженность мест в больницах, которые выделили специально под больных коронавирусом. Эта цифра должна составлять максимум 50%.

Третий пункт - охват ежедневного тестирования должен быть не ниже уровня инцидентности. То есть, тесты на коронавирус при помощи полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа должны составлять минимум 12 на 100 тысяч населения.

По состоянию на 4 июня показатели по областям следующие:

Так, Черновицкая, Ровенская, Львоская, Житомирская, Волынская области и Киев не готовы к переходу на следующий этап смягчения карантина из-за роста заболеваемости, а в Днепропетровской, Донецкой и Луганской области тестирование населения на коронавирус проводят слишком медленно.

Напомним, Кабинет Министров Украины постановил отменять ослабление карантинных ограничений в случае, если ситуация в городе или регионе ухудшается в течение трех дней подряд. То есть, если показатели инцидентности, загруженности больничных коек и скорости тестирования населения не будет улучшаться за испытательный срок в трое суток.

Как сообщала "Страна", в Киеве могут пересмотреть решение о смягчении карантина с 5 июня из-за роста инцидентности заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко. Также он поставил под сомнения, что показатель заболеваемости позволяет столице полноценно открыть рестораны.

Также "Страна" писала, что 3 июня в отрицательном списке областей оказались 8 регионов, однако с тех пор ситуация только ухудшилась. Данные ежедневно обновляются, чтобы каждый смог увидеть, сколько осталось до конца ограничений в конкретном регионе.