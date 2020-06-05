Полицейских из Ивано-Франковска подозревают в насилии относительно задержанных подростков. Один из парней принес журналистам 30-минутную аудиозапись происходящего в участке.

Об этом сообщило издание "Галка" в четверг, 4 июня.

Инцидент произошел 30 мая около 19:00. Полицейские задержали двух парней - 17-летнего Максима Сукенника и его друга, так как ребята, находясь в компании, якобы подрались.

Полицейские сочли это нарушением общественного порядка и доставили правонарушителей в городской участок. Там парням удалось осуществить 30-минутную аудиозапись проиходящего. Именно ее и передал в прокуратуру отец одного из молодых людей.

По словам, Сукенника один из полицейских ударил его в грудь, а его товарища били по лицу. Кроме того, их заставили раздеться до белья, унижали из-за татуировок (спрашивали, готовы ли они за них ответить, и в будущем будут отвечать за них "на зоне"). У юношей взяли отпечатки пальцев, тату сфотографировали.

При этом подростки отказались подписывать любые документы, которые подготовили в отделении полиции. "Вы два петуха! Щенок", - произносит коп, продолжая оскорблять подростков матерными словами.

В пресс-службе областной полиции сообщили, что начато служебное расследование. Подозреваемые сотрудники работают в правоохранительной системе более 10 лет.

"Руководством ГУНП в области инициировано служебное расследование, в ходе которого будут выяснены все обстоятельства произошедшего и дана оценка действиям работников Ивано-Франковской полиции", - сказано в полиции, добавив, что материалы служебного расследования будут переданы в прокуратуру Ивано-Франковска.

Видео: YouTube/Поліція Івано-Франківської області

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