"Страна" сообщала о сегодняшнем задержании в столице прокурора Киевской местной прокуратуры №6 - бывшая райпрокуратура Печерского района. На официальном сайте Офиса генпрокурора сообщают, что 100 тысяч долларов предназначались для оплаты услуг прокурора по закрытию уголовного дела, заведенного по факту совершения должностных преступлений члена правления одного из банков.

Об этом факте обмолвилась на координационном совещании и генпрокурор Ирина Венедиктова, отметив что сегодня задержали прокурора, который взял очень большую сумму. Также в Офисе генпрокурора сообщают, что этот же рядовой прокурор местной прокуратуры обещал обеспечить защиту от преследования правления банка и другими силовыми структурами, кроме местной прокуратуры и полиции.

Журналист Владимир Бойко в своем Facebook обнародовал данные задержанного прокурора (выдержка из его поста с некоторыми купюрами):

"4 червня 2020 року слідчі Державного бюро розслідувань за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції затримали прокурора Печерської райпрокуратури (себто Київської місцевої прокуратури №6) Святослава М. при отриманні ним хабаря в розмірі 100 тис. доларів США.

Люди брешуть, що разом із Святославом М. мали затримати й заступника керівника Київської місцевої прокуратури №6 Володимира Ф., у якого під час обшуку знайшли частину грошей, але цього разу Володимиру Михайловичу пощастило".

Из собственных источников в Офисе генпрокурора мы выяснили, что сегодня в кабинете у задержанного прокурора Киевской местной прокуратуры и одного из замов руководителя этого правоохранительного органа сотрудники ГБР провели неотложные обыски. Однако к заместителю сейчас претензий нет, так как денег, которые якобы должны были ему передать, при обыске не нашли. По делу он проходит как свидетель.

Самого же прокурора задержали не на рабочем месте, а в офисе одного из банков на улице Сечевых стрельцов (бывшая Артема) при получении денег от взяткодателя, который оказался "торпедой" Департамента стратегических расследований.

Отдельного внимания заслуживает правовая квалификация дела. Ведь везде раструбили, что райпрокурора поймали на взятке. Но на поверку оказалось, что это никакая не коррупционная статья - ч.4 ст.368 УК Украины, предусматривающая от 8 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества и невозможность применения судом условного наказания по ст.75 УК Украины, а только реальный тюремный срок.

Событие с прокурором следователи ГБР квалифицировали как ч.2 ст.15, ч.5 ст.195 УК Украины - Покушение на мошенничество в особо крупных размерах. Тут уже наказание от 5 до 12 лет с конфискацией. То есть, раз мошенничество, значит прокурор обещал то, чего на самом деле по своим должностным обязанностям выполнить не мог. Вероятно, речь идет как раз об обеспечении "крыши" от других силовых органов, неподвластных райпрокурору. Тут уже при судебном разбирательстве вполне могут дать и условное наказание. Если дело не увязнет в судах.

Также заслуживает внимания орган, обеспечивающий оперативное сопровождение в этом деле. Это Департамент стратегических расследований, где работают бывшие сотрудники расформированного несколько лет назад Управления по борьбе с организованной преступностью.

Вероятно, бывшие УБОПовцы решили вернуть себе прежнюю "славу" и снова заниматься взятками чиновников и силовиков. Ведь ранее оперативное сопровождение взяточных дел по прокурорам осуществляли оперативники СБУ или НАБУ.

Этому тесному сотрудничеству ДСР и ГБР есть вполне логичное обьяснение. Недавно ДСР возглавил бывший директор территориального управления Госбюро расследований в Киеве Руслан Марчук. Вероятно, такие теплые отношения с бывшими коллегами из ГБР и сподвигли его занять нишу СБУ и НАБУ и выделять оперов на задержание прокуроров. И, скорей всего, это не последний их совместная "гастроль".

Ведь, по данным наших источников, оперативный блок Госбюро расследований только в зародыше, а операм СБУ мало кто доверяет. Ведь они запросто могут "слить" клиенту, что его планируют задерживать и сорвать таким способом любую реализацию. Поэтому опера ДСР сейчас и работают "на репутацию" чтобы доказать что и они могут обеспечить картинку с "долларовыми коврами".

Ранее "Страна" писала, что заммэра Борисполя хотел получить три квартиры за разрешение на эксплуатацию нового дома.

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