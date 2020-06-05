В четверг, 4 июня, SpaceX запустила уже восьмую партию из 60 спутников Starlink, которые постепенно формируют вокруг Земли систему всемирного спутникового интернета.

Видео полета спутникового поезда SpaceX Starlink размещено в YouTube и на нем запечатлен скорее всего прошлый старт и вывод на орбиту, потому что дата публикации - апрель 2020 года.

Отмечается, что воспользоваться услугами космического провайдера пока не получится - тестовый запуск сервиса назначен на конец года и только на территории Северной Америки.

Таким образом орбитальная группировка Илона Маска состоит уже из 480 космических аппаратов. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

Как сообщала Страна, что SpaceX успешно запустила в космос еще 60 спутников, для развертывания глобальной интернет-сети Starlink. Видео

Также мы информировали, что крупнейший в мире спутниковый оператор заявил о банкротстве ради 5G.