Рекорд по излечившимся от коронавируса и три самых опасных региона. Итоги брифинга министра здравоохранения

По итогам ежедневного брифинга главы Минздрава, Житомирская область заменила Ровенскую в списке регионов с самой тяжелой ситуацией по заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в Facebook, ссылаясь на брифинг главы ведомства Максима Степанова.

"За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (85), Житомирской области (53) и в Киеве (77)", - указано в сообщении.

Всего в Украине за сутки зафиксировали 588 новых пациентов с коронавирусом, из них 38 детей и 103 врача. Госпитализация потребовалась 141 человеку, умерли 12 пациентов. При этом число излечившихся от коронавируса за сутки заметно больше заболеваемости - 602 украинца.

За сутки зафиксирован не только рекорд по количеству излечившихся от коронавируса, но и рекорд по числу заболеваний. Минздрав утверждает, что контролирует ситуацию, однако в случае дальнейшего роста заболеваемости, придется вернуть строгие карантинные меры.

За последние сутки проведено 14 301 тестов на коронавирус, из которых 10 563 сделали методом ПЦР, а 3 738 методом ИФА. Минздрав привлекает к обработке тестов методом ПЦР лаборатории в крупных городах, где ожидания результатов могут продолжаться неделю. В частности, привлечены лаборатории Госпродпотребслужбы и лаборатории Центров СПИДа.

Кроме того, из украинских протоколов лечения коронавируса не был исключен препарат из группы антималярийных лекарств гидроксихлорохин, так как сейчас его испытания возобновила ВОЗ. В протоколе есть четкий механизм и условия применения этого лекарства.

"3 июня на заседании Кабмина был сформирован состав команды заместителей министра здравоохранения. Первым заместителем назначена Садовьяк Ирина Дмитриевна, которая будет отвечать за стратегическое развитие и стандарты оказания медицинских услуг в Украине. Заместителем министра здравоохранения назначен Кучера Ярослав Александрович, который будет отвечать за цифровую трансформацию медицины и цифровые стандарты медицины. Иващенко Игор Анатольевич назначен заместителем министра здравоохранения по вопросам евроинтеграции. В его компетенцию входит адаптация европейского опыта к украинской медицине.

Что касается ослабления карантина, то уже отменен запрет на занятия в бассейнах спортсменов младше 12 лет, разрешены тренировки. Также вскоре ведомство предоставит рекомендации по работе аэропортов, сейчас правила разрабатывают эксперты.

Помимо прочего, Степанов напомнил о 87 годовщине Украинского общества глухих, в котором насчитывается 42 тысячи украинцев с недостатками слуха.

Напомним, накануне сообщалось, что наибольшее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом зарегистрировано во Львовской области (96), Ровенской области (50) и в городе Киеве (62).

Как сообщала "Страна", Межобластное транспортное сообщение в период карантина регулируется постановлением Министерства здравоохранения. Сообщение с областями, которые не соответствуют критериям министерства и не переходят на следующий этап смягчения карантина, происходит с ограничениями. Заполняемость пассажирского транспорта должна быть не более 50% процентов мест. Кроме того, пассажиры должны бязательно использовать средства индивидуальной защиты в поезде. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации местные власти могут принять решение о прекращении такого транспортного сообщения.