Самый большой в мире национальный флаг США разорвало пополам после удара молнии в американском штате Висконсин.

Об этом сообщает Heavy.

Уточняется, что в США сразу на несколько районов обрушились сильные грозы.

Они оставили без электричества 30 тысяч домов.

Поврежденный молнией флаг размером 21 на 42,6 метра и весом 154 килограмма развевался над мемориалом в память о жителях округа, погибших на службе в армии.

По данным американской страховой компании Acuity Insurance, он был установлен выше Статуи Свободы почти на 100 футов (30 метров).

Издание пишет, что на покрытие флагштока в свое время ушло более 500 галлонов (1 893 литра) краски, а для его фундамента использовали 680 кубических ярдов (около 520 кубических метров) бетона.

Ранее "Страна" рассказывала, как в самый высокий небоскреб Дубая ударила молния.

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