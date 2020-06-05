В Минздраве назвали правила посещения заведений общественного питания в условиях ослабления карантина с 5 июня.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения на странице в Facebook.

"Уже завтра заведения общественного питания возвращаются к полноценной работе. Планируя следующий ужин с семьей, будьте осмотрительны. Прежде всего ознакомьтесь с ограничениями, которые сохраняются на период карантина", - указано в сообщении.

Так, при посещении кафе и ресторанов стоит учитывать, что за одним столиком может находиться не более четырех человек без учета детей. Также запрещено употребление пищи в заведениях быстрого питания. Разносы, напои, столовые приборы и блюда должны выноситься персоналом заведения.

Все еще запрещены буфеты и зоны самообслуживания, а также места, где посетители смогли бы сами наливать себе напитки. Нельзя пользоваться открытыми кухнями, если только они не огорожены от посетителей.

На праздниках, банкетах, мастер-классах и других публичных мероприятиях в помещении ресторанов запрещено участие более 10 человек. Кроме того, временно не получится пользоваться детскими комнатами и заходить в помещение заведения без персонала.

Напомним, в рамках ослабления карантина, власти разрешили ресторанам открыть летние террасы для гостей. Смягчение карантинных мероприятий продолжается: на очереди - открытие ТРЦ и постепенное возвращение к привычной жизни.

Как сообщала "Страна", рестораны и салоны красоты работают после карантина уже несколько недель, на прошлых выходных в Киеве открылись торговые центры, а с 1 июня - спортклубы.