В Швеции разрешили въезд сезонным работникам. Они могут попасть на территорию страны уже с 8 июня. Такэе въехать смогут люли с видом на жительство, которые имеют родственников в королевство.

Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

"Согласно сегодняшнему решению правительства, сезонные работники сельскохозяйственной, лесной и садоводческой отраслей добавляются в перечень групп, на которые не распространяется запрет на въезд", - отмечается в сообщении

Кроме того, шведское правительство сделает исключение для лиц с видом на жительство в стране, которые из-за запрета въезда не могли видеться с родственниками, которые проживают в стране.

Поправки в решение о временном запрете въезда вступят в силу с 8 июня.

Швеция была одной из немногих стран, которая не ввела жесткий карантин во время эпидемии коронавирус. Национальная стратегия заключалась в формировании коллективного иммунитета, пока не появится необходимая вакцина. В целом в Швеции от коронавируса умерли более 4 тысяч человек.

Ранее "Страна" писала, что в Швеции начался экономический кризис из-за безработицы.

Также мы рассказывали, что главный эпидемиолог Швеции не считает, что страна ошиблась, не уйдя на карантин.