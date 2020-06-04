В Винницкой области 50-летнего жителя Могилев-Подольского за убийство собаки суд лишил свободы на два с половиной года.

На момент совершения преступления мужчина уже отбывал условный срок за кражу, потому по совокупности сроков заключения проведет следующие 5,5 лет за решеткой.

Об этом сообщает полиция Винницкой области.

"Третьего июня Могилев-Подольский городской суд назначил наказание местному жителю за убийство животного. Во время досудебного расследования установлено, что 23 февраля возле магазина в селе Ивоновка мужчина жестоко расправился с собакой, дома приготовил его и накормил свою семью, в том числе несовершеннолетнего сына", - говорится в сообщении.

По данному факту полицией было проведено досудебное следствие в уголовном производстве по ч. 2 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины, собраны все необходимые доказательства, на основании которых суд признал злоумышленника виновным в совершении этого преступления.

Ранее "Страна" сообщала, что полиция поймала живодера, который охотился на домашних питомцев с арбалетом.

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