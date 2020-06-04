Минздрав рассказал, при каких правилах можно организовывать работу стоматологических кабинетов в условиях пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"В стоматологических клиниках пациентов принимают исключительно по предварительной записи. Это необходимо, чтобы заведение могло организовать безопасные условия. За день до запланированного визита, сотрудники заведения должны дополнительно позвонить пациенту и спросить о состоянии здоровья, наличии респираторных симптомов и контактах с больными респираторными заболеваниями. Следует быть честным в своих ответах, чтобы создать безопасные условия для пациентов и медицинских работников", - указано в сообщении.

Так, обязательными условиями назвали:

избежание скопления людей в очередях;

наличие информации о состоянии здоровья пациента до его прибытия;

уборка и проветривание между приемами больных.

Плановый визит необходимо отложить, если появились симптомы респираторного заболевания, или в течение 14 дней был контакт с больным COVID-19. Ожидать приема следует за пределами заведения, соблюдая физическое дистанцирование, респираторную гигиену и этикет кашля.

Перед входом в стоматологический кабинет, рекомендуется помыть руки с мылом или обработать их спиртосодержащим антисептиком. Пребывание в заведении посторонних лиц, в том числе сопровождающих, запрещено, даже при необходимости моральной поддержки. Исключением является сопровождение ребенка до 14 лет одним из родителей или человека с инвалидностью.

В стоматологических клиниках пациентов принимают в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Украины от 9 мая 2020 № 19 "Об утверждении Временных рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий при оказании стоматологической помощи на период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)".

Напомним, появился перечень правил, при соблюдении которых смогут работать стоматологические кабинеты.

Как сообщала "Страна", в Минздраве рассказали, какие факторы могут пагубно повлиять на проблемы с зубами и как их избежать.