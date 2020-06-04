В Петровском Квартале неадекватный водитель на Volkswagen припарковался прямо на детской площадке, во время того, как на ней играли маленькие детки.

Фото выложены на портале "Киев оперативный" в Facebook.

"Когда родители этих детей начали возмущаться, оно вышло из-за руля в каком-то халатике и начал с ними словесную перепалку. После того, как родители пригрозили полицией, оно с пробуксовкой сбежало. Это вообще норма? Как бороться с таким жлобьем?", - говорится в комментарии к фото.

Ранее "Страна" сообщала, что в Черкассах блогер получил ожог глаз после нападения нарушителей правил парковки.

Также мы писали, что в центре Киева обстреляли припаркованный на тротуаре "Мерседес".