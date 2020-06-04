В больницах Ровенской области за время пандемии коронавируса уволилось 324 сотрудника медицинских учреждений. однако дефицита врачей в области нет - власти привлекут резервы.

Об этом сообщила пресс-служба Ровенской ОГА.

"Работа в больнице во время пандемии является очень сложной, требует моральных и физических сил, а не только профессиональных знаний и навыков. По состоянию на 3 июня в медучреждениях области уволились 324 медика, из них: 38 врачей, 109 работников среднего медицинского персонала и 177 – младшего медицинского персонала", - указано в сообщении.

Отмечается, что из Центральной районной больницы Костополя уволилось сразу 11 сотрудников и еще 25 продолжают бороться с коронавирусом.

"Однако дефицита кадров нет. В областном управлении здравоохранения есть специальная резервная база, чтобы в случае необходимости решать кадровые вопросы", - добавил представитель ОГА.

Напомним, в селе Познань в Рокитновском районе Ровенской области ограничили выезд из-за вспышки коронавируса в регионе. На блокпосте дежурят спасатели, полицейские, медики и пограничники.

Как сообщала "Страна", в Ровенской области нашли 29 новых больных коронавирусом. Возраст инфицированных составляет от 3 до 76 лет.