Законодательство не предусматривает возможности допуска лица к работе на товарищеских или родственных отношениях. Об этом проинформировали в Гоструда Кировоградской области.

Отмечается, что третий апелляционный административный суд признал правомерным постановление Управления Гоструда в Кировоградской области о наложении на физическое лицо-предпринимателя штраф в размере 125 190 гривен за использование наемного труда без надлежащего оформления трудовых отношений.

Отмечается, что во время посещения магазина в сентябре 2019 года инспектор труда выявил, что торговлю продуктами питания в магазине, принадлежащему ФОП, осуществляла его жена, которая отказалась предоставить любое объяснение своим действиям.

Сам предприниматель сообщил, что его жена с целью приготовления еды открыла магазин и начала набирать продукты домой, не осуществляя их реализацию. При этом факт выполнения работы продавца был зафиксирован инспектором труда средствами видеотехники.

По результатам инспекционного посещения ответственным должностным лицом принято решение о вынесении постановления о наложении штрафа за использование неоформленного труда одного работника.

ФОП обратился в Кировоградский окружной административный суд с иском к Управлению Гоструда с просьбой признать противоправным и отменить постановление о наложении штрафа.

Местный и апелляционный суды отказали в удовлетворении иска.

В постановлении апелляционного суда отмечается, что действующее законодательство не предусматривает возможность допуска лица к работе на товарищеских (дружеских) или семейных отношениях.

Статьей 54 Хозяйственного кодекса предусмотрено, что на субъектов хозяйствования, которые осуществляют некоммерческую хозяйственную деятельность, распространяются общие требования относительно регулирования хозяйственной деятельности с учетом особенностей их осуществления разными субъектами хозяйствования, которые определяются ХК и другими законодательными актами. В связи с этим договор о предоставлении услуг может заключаться для удовлетворения потребностей субъекта хозяйствования, который осуществляет некоммерческую хозяйственную деятельность, для удовлетворения его потребностей, не связанных со своей деятельностью на достижение экономических, социальных и других результатов без цели получения прибыли.

Таким образом, в случае, если работа, выполняемая лицом в пользу субъекта хозяйствования, совпадает с видом его экономической деятельности или является работой по обслуживанию его деятельности, то работа такого лица должна выполняться на условиях трудового договора.

Ранее Верховный суд определил, в каких случаях работника нельзя отстранять во время простоя.

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