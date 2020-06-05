Власти Северной Македонии возвращают некоторое карантинные ограничения. В стране фиксируют новую вспышку эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает местный портал 24МК со ссылкой на министра здравоохранения Венка Филипча.

"Правительство запретило передвижение всех граждан в Скопье (все муниципалитеты Скопье), Куманово, Липково, Стипе, Тетово, а также Боговинье, Брвеницы, Тирце, Зелино и Егуновце, начиная с четверга (4 июня) с 21:00 до понедельника (8 июня) до 05:00", - говорится в сообщении.

В период запрета движения будут работать только больницы и аптеки. В остальных городах движение всех граждан запрещено с 4 июня с 21:00 до 5 июня до 05:00 утра, а в пятницу, субботу, воскресенье в этих городах запрет начинается с 16:00 и продолжается до следующего дня до 05:00 утра.

5 июня объявляется нерабочим днем ​​для всех граждан.

Прогулка с домашними животными должна производиться в уже установленные сроки в периоды с 08:00 до 8:30, 15:00 до 15.30 и 20:00 до 20:30.

Количество новых инфицирований коронавирусом в Северной Македонии стремительно растет, за минувшие сутки зафиксировано еще 101 случай. Больше половины - в Скопье. Кроме того, сообщается о четырех летальных случаях.

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