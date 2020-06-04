Работник обратился в суд с иском к работодателю, в котором просил суд признать незаконными и отменить приказы об отстранении его от должности и введении для него режима простоя, а также взыскать средний заработок за время вынужденного прогула.

Об этом информирует Юрлига.

Истец отметил, что соответствующие меры были применены из-за того, что он отказался выполнять распоряжения руководителя, которые не были должным образом доведены до сведения работника, вследствие чего он был противоправно лишен информации о периоде простоя, его причине, дате окончания, режиме работы, рабочем времени и форме оплаты труда.

Ответчик не обосновал оснований для принятия мер реагирования, не сообщил о причинах отстранения от занимаемой должности, не получил объяснений, что является нарушением статьи 149 КЗоТ . Ответчик не предупредил об изменении условий труда, не предложил ему для перевода на время простоя все имеющиеся вакансии, чем нарушил положения статей 32, 34 КЗоТ.

Местный суд частично удовлетворил исковые требования.

Решение суда мотивировано тем, что отсутствуют основания для отстранения истца от работы, предусмотренные ст. 46 КЗоТ, и введения для него режима простоя. С учетом того, что истцу за время отстранения выплачивалась 2/3 части заработной платы, суд пришел к выводу о взыскании с ответчика в пользу истца 1/3 части невыплаченной заработной платы.

Апелляционный суд оставил решение местного суда без изменений.

Коллегия судей Гражданского суда ВС удовлетворила кассационную жалобу частично, отказав в части взыскания среднего заработка за время вынужденного прогула.

Ранее Верховный суд разъяснил, как должно проходить увольнение в связи с сокращением штата.

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