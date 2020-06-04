Международный аэропорт "Борисполь", который находится под Киевом, пустит два рейса по Украине. Это произойдет уже завтра, 5 июня, когда снимут запрет на внутренние перелеты. Первые рейсы полетят в Одессу и Днепр.

Об этом говорится в сообщении аэропорта.

Рейс 7W105 "Киев - Днипро" выполнит авиакомпания WindRose и PS1053 "Киев - Одесса" - авиакомпания "Международные авиалинии Украины". Все внутренние рейсы будут обслуживаться в терминале D.

Вход в терминал разрешен только пассажирам с посадочным талоном или билетом, в медицинских масках или респираторах, провожающие в терминал допускаться не будут.

На въезде в аэропорт расположен контрольно-пропускной пункт Национальной полиции, на котором полицейские осуществляют температурный скрининг.

Ранее "Страна" писала, что Китай увеличивает число полетов для иностранных авиакомпаний уже с 8 июня.

Также мы рассказывали, что аэропорт "Киев" опубликовал список рейсов, которые возобновятся с 16 июня.