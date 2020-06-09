Сегодня восемнадцатый день лунного цикла, убывающая Луна. День не с самой активной энергетикой. Сегодня лучше заняться текучкой, не приниматься за новые дела, не проводить сложные переговоры.

Овен (21.03 - 20.04)

Овны сегодня ощутят прилив сил, которые тут же захочется куда-то приложить. Вы можете взяться за нужное, но неприятное дело, которые вы давно откладывали. Либо же потратить энергию на то, что вам действительно нравится. Выбор за вами. Вечером возможны приятные встречи и душевные разговоры с родными или друзьями.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцы могут прийти к выводу, что уже пора в отпуск. Можете начинать планировать отдых, ведь после затянувшегося карантина и стресса, он придется кстати. Если же до конца месяца отпуск вам не светит - подумайте, как устроить релакс на выходных. Возможно, это будут вылазки на природу в округе, поездки по интересным местам неподалеку, пикник.

Близнецы (21.05 - 21.06)

У Близнецов в последнее время накопилось много работы. Сегодня целый день придется решать рабочие вопросы и задачи. В конце напряженного дня порадуйте себя приятной мелочью, позвольте себе расслабиться и отложить телефон. Хорошо будет пообщаться в живую с дорогими для вас людьми.

Рак (22.06 - 22.07)

Ваша интуиция сегодня будет на высоте. Первые впечатления о людях, сомнения могут впоследствии подтвердиться. Также во вторник вам могут приходить в голову идеи интересных проектов. Вы можете почувствовать, что хотите сменить сферу деятельности, поскольку нашли дело по душе.

Лев (23.07 - 23.08)

Львы сегодня могут столкнуться с тем, что ситуации и люди зеркалят вас. Конфликты будут возникать, если вы сами настроены враждебно. Страхи могут сбываться. Но стоит вам взять себя в руки, и постараться найти в окружающих людях и ситуациях что-то положительное, как день заиграет другими красками.

Дева (24.08 - 23.09)

У Дев день пройдет ровно, без особых потрясений. Вам придется заниматься рутинными делами и домашними хлопотами. При этом постарайтесь не принимать важных решений. если у вас нет полной информации, поскольку есть риск, что вы что-то упустите.

Весы (24.09 - 23.10)

Вторник - легкий и позитивный день для Весов. Даже, если вам испортят настроение какие-то мелочи, вряд ли они окажут существенное влияние на вашу жизнь. Сегодня хорошо получать и дарить подарки, обмениваться приятными эмоциями с близкими. Подумайте, что хорошего сегодня вы можете сделать для себя и любимых людей.

Скорпион (24.10 - 22.11)

У Скорпионов удачный день. Благоприятное стечение обстоятельств и ваша интуиция сегодня сыграют вам на руку. Вы сможете получить поддержку от важных людей и увидеть, на кого не стоит полагаться. Также вторник подходит для того, чтобы заложить фундамент для интересного проекта или какого-то нового дела, которое увлечет вас.

Стрелец (23.11 - 21.12)

У Стрельцов сегодня могут быть романтические приключения. Ваше обаяние будет привлекать людей, которые всерьез заинтересуются вами. При этом у вас хватит прозорливости и здравого ума, чтобы установить дистанцию с теми, кто вам не подходит и, наоборот, наладить связь с теми, кто близок вам по духу.

Козерог (22.12 - 20.01)

Обычно рассудительному и трудолюбивому Козерогу, сегодня может захотеться взять паузу и позволить себе легкомысленные радости. Дайте себе отдушину, если назрела такая потребность. Хорошо будет сменить обстановку хотя бы на день или попробовать что-то новое.

Водолей (21.01 - 20.02)

Трудолюбие и целеустремленность Водолеев начнет приносить плоды. Помните, что капля долбит камень и, если вы уже давно прилагаете пусть небольшие, но постоянные усилия к чему-либо, то, наконец, увидите, что это приносит результаты.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбы сегодня будут поглощены повседневными хлопотами. Это может помешать вам сосредоточиться на принятии какого-то серьезного решения, когда вам предстоит делать выбор. Тем не менее, день пройдет стабильно, а ошибки, если вы их допустите сегодня, не окажут критического влияния на вашу жизнь и работу.