Власти Италии отменили карантинные ограничения, связанные с пересечением границы и работой многие развлекательных заведений.

Об этом сообщили в Национальном агентстве Италии по туризму, передает "Интерфакс".

"С 3 июня разрешено беспрепятственное перемещение по территории Италии, и даже те, кто прибывает из-за границы, больше не должны проходить двухнедельный карантин. Нет ограничений на перемещение между регионами. Отменены все сертификаты, объясняющие причины перемещения. Такое решение было принято на основе последних данных мониторинга, проведенного ведущим институтом Национальной службы здравоохранения и Минздравом Италии", - указано в сообщении.

Также снято ограничение на путешествия в другие страны, которые уже открыли границы. Несмотря на такие послабления, массовые собрания (даже дома) запрещены, также нельзя приближаться к людям, которые не являются сожителями, на расстояние менее метра, а при занятиях спортом - минимум два места дистанции.

Также в общественных местах, магазинах, парикмахерских, косметических салонах, самолетах и поездах, общественном транспорте и других закрытых помещениях, где возможны скопления людей, запрещено находиться без защитной маски. А в регионе Ломбардия, где все еще бушует вспышка коронавируса, маску необходимо носить и на улице.

В спортзалы и парикмахерские до 15 июня будут пускать только по предварительной записи, а в магазины без одноразовых перчаток вход заказан.

"Нельзя отказываться от измерения температуры. При температуре тела выше 37,5 градусов доступ во многие общественные и частные места запрещен, в этом случае могут быть оповещены органы здравоохранения. Если вы контактировали с Covid-положительными людьми или прибыли в места, где действуют специальные указы губернатора или мэра (так, на Сицилии ограничения продлены до 8 июня), вы должны оставаться на карантине с момента прибытия", - добавил представитель агентства.

Обязательно нужно называть сотрудникам магазинов и ресторанов всю запрашиваемую информацию, чтобы они могли проверить посетителей в базе контактировавших с больными коронавирусом или потенциально больных.

С другой стороны, уже открыты тематические, развлекательные и природные парки, виллы, сады, развлекательные заведения, а с 15 июня откроются учреждения для детей и подростков. Можно посещать пляжи, но расстояние между людьми должно быть не менее двух метров или не более одного зонта на 10 кв. м, если только их арендаторы не живут вместе. В регионе Эмилия-Романья эта цифра достигла 14 кв. м.

С 3 июня возобновлено международное авиасообщение, открыты границы. Вновь заработали аэропорты Рима, Милана и Неаполя.

Как известно, длительный период Италия была лидеров по заболеваемости и смертности от коронавируса, пока этот "титул" не забрали США. За все время пандемии в стране официально зарегистрировали 233,8 тысяч зараженных, из которых 3,6 тысяч человек скончались. Однако со временем заболеваемость резко упала - за последние сутки найден всего 71 новый зараженный.

Напомним, премьер-министр Италии все же предложил осторожно снимать карантинные меры. Глава итальянского правительства опасается, что возобновление экономики на полную мощность разрушит все результаты по сдерживанию вируса, которых удалось достичь благодаря карантину.

Как сообщала "Страна", Министр культуры и туризма Италии Дарио Франческини призвал сограждан не выезжать из страны на отдых летом. Он заявил, что правительство развивает для этого внутренний туризм.