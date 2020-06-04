В Украине количество безработных за неделю выросло на 16,6 тысяч человек. Теперь количество людей, которые имеют статус безработных, составило 511 тысяч человек. Это почти на 69% больше по сравнению с показателем год назад.

Об этом собщила Государственная служба занятости, передает "Интерфакс-Украина".

Сейчас 424,9 тыс. украинцев получают помощь по безработице. Всего с начала карантина (с 12 марта) служба зарегистрировала 249,028 тыс. безработных, что почти на 80% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Из них 191,253 тыс. безработных начали получать помощь по безработице - это на 98% больше по сравнению с прошлогодним показателем за такой же период.

Ранее "Страна" писала, что каждый шестой житель планеты до 29 лет остался без работы из-за коронавируса.

Также мы рассказывали, что в США всем, кто остался без работы, выдадут по 1200 долларов.