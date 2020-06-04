В партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" прокомментировали вчерашнее заявление вице-премьера Алексея Резникова о провале плана создания Консультативного совета по Донбассу. По мнению политсилы, топ-чиновник по сути поставил крест на мирном урегулировании.

Комментарий ситуации опубликован на сайте "Оппоплатформы".

Как считают в партии, от имени Украины Резников декларировал, что для Киева больше не актуален диалог с Донецком и Луганском.

"Такими заявлениями украинская власть не только опровергает подписанное ею же Парижское соглашение, но де-факто блокирует любые подвижки в переговорном процессе, загоняя ситуацию в тупик, а главный переговорщик от украинской власти превратился в подпевалу Порошенко", - отметили в "ОПЗЖ".

В партии констатировали, что обещания Зеленского о скором достижении мира – это обман. А власть не добилась никаких успехов в этом главном для Украины вопросе.

"Вместо выполнения своих обязанностей Владимир Зеленский самоустранился от процесса, он полностью передал полномочия прихвостням партии войны, а сам кормит страну "селфиками" в спортивной форме и "видосиками" в вышиванках. Мы расцениваем нынешнюю позицию власти в вопросах мирного урегулирования как прямое вредительство интересам страны – власть защищает не украинский народ, а обслуживает партию войны", - написала пресс-служба политсилы.

В "Оппоплатформе" добавили, что пиар на обмене пленными власть использует как ширму, чтобы скрыть провал в других принципиальных для мирного урегулирования вопросах: прекращение боевых действий, разведение сил от линии соприкосновения, обеспечение диалога с Донецком и Луганском и выполнение Минского соглашения.

Фактически сегодня президент Зеленский встал на позиции Порошенко, забыв, что народ голосовал не за это.

"Зеленский боится и заискивает перед уличными бандами национал-радикалов. По всей видимости, скоро власть опять запоет любимую песню режима Порошенко-Яценюка про стену", - предрекли в партии.

Оппозиционная сила потребовала у президента вернуться к исполнению своих обязательств по мирному урегулированию конфликта на Донбассе и отстранить от переговорного процесса всех приспешников партии войны.

Ранее "Страна" писала, что украинская делегация в ФРГ фактически отказалась от компромиссов по Донбассу.

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