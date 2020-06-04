В Минздраве рассказали, как себя вести при отравлении дикими грибами.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"В течение этого года в Украине зарегистрировали 13 случаев отравления дикорастущими грибами. В результате, по состоянию на 4 июня заболело 14 человек, из них четверо - дети. Летальных исходов не было", - указано в сообщении.

Так, в Винницкой области грибами отравился один украинец, в Днепропетровской двое взрослых и четверо детей, В Донецкой области трое, еще по одному в Кировоградской, Черниговской и Черкасской области и двое граждан в Черниговской области.

Трое из перечисленных отравились маринованными грибами, восемь человек съели вареные или жаренные грибы. Двое отравившихся детей ели их сырыми. Все ядовитые грибы были приготовлены в домашних условиях.

Отмечается, что не стоит употреблять неизвестные виды грибов, если не являетесь экспертом в этом вопросе. Если отравление все же произошло, стоит вызвать скорую, промыть желудок, принять абсорбирующее средство, пить много воды и избегать физической активности, дожидаясь врачей. Ни в коем случае после этого нельзя употреблять алкоголь, молочные или кисломолочные продукты.

Напомним, двое украинцев получили пищевое отправление грибами. Оба случая связаны с употреблением в пищу дикорастущих грибов. По информации Центра, один из пострадавших проживает в Винницкой области, а второй - 15-летний ребенок - отравился в Полтавской области.

Как сообщала "Страна", в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике показали фото громадного гриба подберезовика. Украинцам также напомнили, что собирать грибы на территории заповедника не стоит.