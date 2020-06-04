В Google заметили попытку взлома аккаунтов американцев, причастных к президентской предвыборной гонке. Хакеры из Ирана и Китая совершили атаку на страницы сотрудников предвыборных штабов президента США Дональда Трампа и его соперника Джо Байдена.

Об этом сообщил в Twitter руководитель рабочей группы Google по анализу угроз Шейн Хантли.

"Группа целевой кибератаки из КНР сделала своей мишенью работников штаба Байдена, а иранская группа – сотрудников штаба Трампа. Свидетельств взлома нет", – написал Хантли в посте.

Хантли добавил, что компания Google послала пользователям предупреждение об атаках и сообщила о них федеральным правоохранительным органам США.

На днях "Страна" рассказывала о взломе аккаунта в Twitter "главы" "ДНР" Дениса Пушилина.

Также мы писали, что в США заявили о попытках китайских хакеров похитить у американцев данные о вакцине против коронавируса.