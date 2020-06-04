Приложение и сайт "Приват24" для работы ПриватБанка возобновило работу после масштабного сбоя, который случился утром. Сайт, а также приложения для IOS и Android уже работают. Причина сбоя была в неполадках работы сети.

Об этом сообщили в пресс-службе банка в четверг вечером.

"ПриватБанк полностью восстановил штатную работу веб и мобильного Приват24 для физических и юридических лиц, 4 июня 2020 были временно недоступны или работали нестабильно из-за аварийной ситуации сетевого оборудования. Работа электронного банка была полностью восстановлена 4 июня в 18:45", – говорится в сообщении.

Сбоя процессинга не было, то есть клиенты банка могли и могут в стандартном режиме использовать карточки ПриватБанка в терминалах и банкоматах.

"Это была проблема сети, карточки принимались без перебоев. В веб-версии все операции работают в штатном режиме, для IOS и Android старые версии работают в штатном режиме, новая версия для IOS и Android пока дорабатывается", – сообщила пресс-служба.

Ранее "Страна" писала, что украинцы массово жалуются на сбои в приложении для самоизоляции "Дій Вдома".

Также мы рассказывали, что в "Укртелеком" случился масштабный сбой. Перебои с интернетом наблюдается по всей Украине.