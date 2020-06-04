В Минздраве рассказали, какие факторы могут пагубно повлиять на проблемы с зубами и как их избежать.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"4 июня - Всемирный день борьбы с кариесом. Кариес зубов является наиболее распространенным хроническим заболеванием в мире. Он обусловлен тем, что бактерии во рту метаболизируют сахар из еды и вырабатывают кислоты, которые со временем расщепляют эмаль зуба. Основными факторами риска возникновения заболеваний ротовой полости является пища с высоким содержанием сахара, курение, употребление алкоголя, а также недостаточная гигиена полости рта и уход", - указано в сообщении.

Каждый, кто в день употребляет более 50 г сахара в день, рискует заработать кариес. При этом сахар добавляют во многие готовые продукты, где этого никто не ждет. В частности, в соусы, напитки, готовые закуски, мед, сиропы, соки, концентраты и прочее. Также следует контролировать количество сахара в приготовленных собственноручно блюдах, ведь большое количество этого вещества вредит не только зубам, но и внутренним органам.

Риск получить кариес повышает также курение, которое раздражает десна и создает угрозу рака ротовой полости; употребление алкоголя, которое окисляет зубную эмаль, а недобросовестная гигиена рта вызывает преждевременную потерю зубов, кариес, гингивит, пародонтоз, что, в свою очередь, создает неприятный запах изо рта и дискомфорт.

Чистка зубов дважды в день пастой с фтором помогает уменьшить количество бактерий и предотвратить образование налета. Зубы становятся более устойчивыми к кислотам, которые вызывают кариес. Отмечается, что регулярное профилактическое посещение врача помогает искоренить проблему пока это еще возможно.

Напомним, в Киеве стоматолог Ирина Козак-Кедич заявила, что будет лечить русскоязычных пациентов, только, если они перейдут на украинский язык. На своей странице в Facebook она сообщила, что решила провести такой эксперимент.

Как сообщала "Страна", стоматолог из Петербурга, которая удалила пациентке 22 здоровых зуба ради наживы, скрылась от следователей.