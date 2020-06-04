В связи с массовыми протестами в США, вызванными смертью от руки полицейского чернокожего Джорджа Флойда, генеральный прокурор страны Уильям Барр заявил об "иностранном вмешательстве" в беспорядки.

Об этом сообщает "РИА Новости".

При этом прокурор не сказал, какие именно страны виноваты в беспорядках.

"Мы видим, что иностранные действующие лица играют за все стороны, чтобы усугубить насилие", – обтекаемо сказал на пресс-конференции Барр.

На его обвинения уже отреагировали в России, которую в последнее время часто обвиняют во вмешательство во внутренние процессы США. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отнесла заявление Барра к очередной попытке списать проблемы государства на внешние факторы.

Захарова считает, что подобные обвинения и подозрения - это проявление "неуважение к гражданам США, чьи проблемы без какой-либо доказательной базы списывают на иностранное вмешательство".

Это уже не первое заявление такого рода американского руководства. Ранее "Страна" писала, что 31 мая помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен назвал некоторые страны, включая Зимбабве, "иностранными противниками", которые якобы пытаются использовать протесты, чтобы вмешаться во внутренние дела страны.

Также мы сообщали, что Барр обвинял в провокациях на протестах анархистов и ультралевых.