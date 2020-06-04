Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила преступную группировку, которую организовал начальник полиции Павлограда. Они с подчиненными пытали подозреваемых для получения "нужных" показаний, чтобы раскрывать дела.

Об этом сообщил официальный сайт СБУ, но позже новость, которую успели растиражировать средства массовой информации, была удалена.

Руководитель отдела полиции совместно с подчиненными решили искусственно нарастить показатели оперативно-розыскной деятельности. Они фальсифицировали материалы уголовных производств. Злоумышленники запугивали и пытали подозреваемых для получения "нужных" показаний, фабриковали доказательства для расследования несуществующих преступлений.

Источник "Страны" сообщает, что спецкомиссия Нацполиции по личному составу начала проверку подчинённых начальника полиции Павлограда Огурченко - начальника криворожского главка Сергея Лукашова и его помощника Виталия Бакаляра.

В поле зрения попали восемь человек, также подозреваемых в крышевании местной криминальной группировки, которая добывала металл из шахтных отвалов, сообщает источник.



Фото: СБУ

При проведении более 20 обысков сотрудники спецслужбы изъяли материалы фальсифицированных уголовных производств, средства пытки и другие доказательства, подтверждающие преступную деятельность сотрудников полиции.

В рамках уголовного производства, возбужденного по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 365 ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 372, ч. 2 ст. 383 Уголовного кодекса Украины, правоохранители задержали 7 участников группировки, в том числе начальника Павлоградского отдела полиции.



Фото: СБУ

Разоблачение преступной деятельности осуществлялось по координации ГУ БКОП и ГУ ВБ Службы безопасности Украины совместно с сотрудниками ГБР под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области.



Фото: СБУ

Ранее "Страна" писала, что киевский прокурор попался на взятке в 100 000 долларов. За эти деньги он обещал закрыть дело против банка.

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