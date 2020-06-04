В Бразилии за сутки 4 мая зарегистрировано рекордное количество смертей пациентов с короавирусом. Почти 1,3 тысячи человек, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция, скончались за последние сутки.

Об этом говорят данные статистического портала Worldometers.

Всего от коронавируса в Бразилии скончались более 32,5 тыс. человек.

По состоянию на четверг, в Бразилии выявили коронавирус у 584 тыс. человек. По числу подтвержденных случаев заражения Бразилия уступает только Соединенным Штатам.

Ранее "Страна" писала, что в Ровно коронавирус нашли у сотрудников военкоматов.

Также мы рассказывали, что в Греции будут лечить за свой счет туристов, заразившихся коронавирусом на отдыхе в стране. Также власти оплатят им проживание. Но обратный билет в случае переноса рейса таким отдыхающим придется покупать за свой счет.