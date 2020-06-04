Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти пообещал сократить бюджетные траты на городскую полицию до 150 миллионов долларов и перенаправить эту сумму на развитие районов с темнокожим населением.

Обещание было дано после того, как тысячи людей вышли на улицы мегаполиса протестовать против резонансного убийства Джорджа Флойда.

Об этом сообщает издание The Daily Mail.

По словам Гарсетти, деньги из бюджета полицейского управления Лос-Анджелеса пойдут на здравоохранение и образование чернокожего населения. Также мэр заявил, что полицейских заставят отчитываться о работе коллег и следить, чтобы не было чрезмерных проявлений силы.

Градоначальник сказал, что "пришло время перейти от риторики к действиям, чтобы положить конец расизму в нашем городе".

К июлю Гарсетти анонсировал начало работы Департамента гражданских прав и прав человека Лос-Анджелеса и Управления по расовому равенству.

Ранее "Страна" сообщала, что компания Lego из-за протестов в США отказалась от рекламы конструкторов с полицейскими.

Также мы писали, что в ходе протестов в одном из американских городов мародеры ограбили художественную галерею.