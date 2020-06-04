В Киевской области погиб работник Броварского отдела полиции в результате Дорожно-транспортного происшествия. Он одним из первых прибыл на место перестрелки в Броварах, которая произошла несколько дней назад и задерживал вооруженных злоумышленников.

Об этом сообщает прес-служба полиции Киевской области.

"Сегодня, 4 июня, трагически погиб в результате ДТП работник сектора реагирования патрульной полиции Броварского отдела полиции Руслан Иванович Синьков...К большому сожалению, полицейский коллектив потерял одного из лучших своих работников. Мужественный и волевой, никогда не считался с личным временем, был ответственным за работу и требовательным к своим коллегам", - говорится в сообщении.

Он одним из первых прибыл на сообщение о стрельбе в Броварах.

Не жалея здоровья и жизни, он в то утро бесстрашно задерживал злоумышленников с оружием. Несмотря на усталость и нехватку времени, мужчина умел дарить безграничную любовь своей единственной дочери и матери", - сообщает прес-служба.

46-летний старший сержант полиции посвятил службе в органах внутренних дел 24 года.

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