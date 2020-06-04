Киевские следователи завершили досудебное расследование деятельности группы сутенеров, которые держали сеть борделей в столице. В состав преступной группы входили пять человек: трое организаторов и два исполнителя. Материалы их дела направлены в суд.

Об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

В прошлом году оперативники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, полиции Киевской области разоблачили и задержали группу сутенеров. Ее организаторами были двое мужчин и женщина.

Злоумышленники создали в центре Киева 12 притонов, а в занятие проституцией вовлекли почти 60 женщин.

Между участниками преступной группы было четкое распределение обязанностей, каждый занимался своим направлением "работы". Так, в группе были диспетчеры, администраторы, модераторы и водители.

Следователи Главного следственного управления Нацполиции закончили досудебное расследование по этой группе. Ее участникам инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 302 (создание или содержание мест разврата и сводничество), ч. 3 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Им грозит лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Ранее "Страна" рассказывала о сутенере, отправлявшем украинок из ансамбля хореографии якобы танцевать в Турцию, а на самом деле - в секс-рабство.

Также мы писали о ликвидации в Киеве секс-картеля из 10 борделей.