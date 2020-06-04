Полиция совместно со спасателями и "Киевоблэнерго" в Мировновке в Киевской области спасла нетрезвого мужчину, который залез на высоковольтную вышку.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона в четверг, 4 июня.

Чтобы спасти мужчину от неминуемой гибели правоохранители вместе с сотрудниками ГСЧС обратились в "Киевоблэнерго" с просьбой обесточить вышку, напряжение которой 35 тысяч вольт.

"Вчера на спецлинию "102" поступило сообщение от неравнодушных прохожих о том, что в г. Мироновка нетрезвый молодой человек залез на высоковольтную вышку. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и медицинские работники", - говорится в сообщении.

При этом мужчина не реагировал на уговоры правоохранителей и граждан спуститься вниз, продолжал подниматься выше и в ответ угрожал самоубийством. Благодаря решению об обесточивании-мужчине удалось спасти жизнь. После длительных переговоров, правонарушитель таки спустился.

Им оказался 25-летний местный житель, который решил таким образом привлечь к себе внимание после ссоры с девушкой. Из-за бездумного поступка молодого человека, часть города около часа находилась без электроснабжения.

За такие действия в нетрезвом состоянии, правоохранители составили на нарушителя админпротокол за ч. 1 ст. 178 Кодекса Украины о Административных правонарушениях.

Напомним, в Ивано-Франковске мужчина залез на главную елку города, чтобы поправить иллюминацию.

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