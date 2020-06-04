В Ровно выявлено заражение новым коронавирусом у сотрудников военных комиссариатов.

Как пишет в Facebook пресс-служба Ровенской областной государственной администрации, об этом во время онлайн-брифинга, посвященного мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции, сказал первый заместитель председателя ОГА Сергей Подолин.

"В Ровно у сотрудников военных комиссариатов лабораторными тестами подтверждено заболевание коронавирусом. В помещении работают врачи-эпидемиологи, проводится дезинфекция. Больные удовлетворительном состоянии, находятся на самоизоляции", - говорится в посте ОГА в соцсети.

В пресс-службе администрации добавили, что учреждения работают в обычном режиме - в частности, выполняются задания Кабинета министров относительно призыва граждан на срочную службу.

В понедельник "Страна" сообщала, что в городе-спутнике Ровенской АЭС - Вараше - вернут жесткий карантин, так как на атомной электростанции зафиксировали вспышку коронавируса.

Также мы писали о вспышке заболевания на военном полигоне под Ровно в конце мая.