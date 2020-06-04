Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания решил провести внеплановую проверку телеканала "Прямой" после использования ненормативной лексики ведущим канала Матвеем Ганапольским.

Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета по итогам заседания в четверг.

Проверка была инициирована на основании результатов мониторинга за 1, 2 и 3 мая. В эти дни на канале транслировали в прямом эфире и в повторе программу "Эхо Украины" с ведущим Матвеем Ганапольским.

Как пишет издание "Детектор Медиа", по словам ответственного секретаря Нацсовета Юрия Зиневича, в программе зафиксировано использование ненормативной лексики, а она транслировалась во время, доступное для детской аудитории, в чем есть признаки нарушения норм закона о защите несовершеннолетних от вредного контента.

Как отметил член Нацсовета Александр Ильяшенко, в проекте решения как примеры ненормативной лексики приведено только два украинских слова: "срака" и "гівно". "У меня есть большие сомнения, что это тянет на какую-то санкцию", – сказал он и спросил у юристов, есть ли тут нарушение с юридической точки зрения.

Представительница юридического управления Нацсовета сказала, что управление поддерживает этот проект, "потому что данные высказывания могут навредить несовершеннолетним, и эти высказывания были сказаны именно ведущим программы, а не гостем".

В результате семеро членов Нацсовета поддержали проведение проверки "Прямого" канала, воздержался лишь господин Ильяшенко.

Стоит отметить, что"срака" и "гівно" являются литературными словами и содержатся в "Словаре украинского языка" под редакцией Бориса Гринченко (1907-1909 годов).

Напомним, ранее мы писали, что Нацсовет по ТВ возмущен, что телеканалы не перевыполняют языковые квоты.

Также сообщалось, что Нацсовет по ТВ проверит канал "1+1" за карту Украины без Крыма, показанную в новостях.