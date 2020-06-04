В Киеве оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции задержали работника городской прокуратуры, который брал взятку. Он получал 100 000 долларов за то, чтобы закрыть дело против банковского учреждения.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Будучи прокурором в уголовном деле по факту служебной халатности членов правления банковского учреждения, он требовал от его фигурантов взятку в 100 000 долларов США.

За эту сумму работник прокуратуры обещал решить вопрос о закрытии уголовного производства и в дальнейшем "курировал" деятельность банка и следить за тем, чтобы дела против него не открывали.

Фото: Национальная полиция

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