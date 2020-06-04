В четверг, 4 июня, нефтяной рынок охватили сомнения в способности нефтедобывающих стран договориться о продлении сокращения добычи нефти и это толкает вниз цены на эталонные марки сырья.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:50 по Киеву составляет $39,42 баррель, что на $0,37 (0,93%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Фьючерсы на нефть WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,56 (1,50%) - до $36,73 за баррель.

Министры ОПЕК+ все еще обсуждают возможность встречи в ближайшие дни, которая может изменить планы по добыче нефти в июле.

По данным источников, условием ее проведения является полное исполнение обязательств по сокращению добычи всеми участниками сделки либо обещания компенсировать объемы в будущем. В противном случае речь может идти о развале сделки.

Россия и Саудовская Аравия согласовали возможность продления ограничений по добыче, действующих в июне, еще на один-два месяца, но требуют полного исполнения сделки всеми ее участниками.

По информации издания, хуже всех сделку исполняли Ирак и Нигерия.

Ирак не исполнил свои обязательства ни разу за время действия сделки, постоянно обещая сократить добычу на столько, на сколько нужно. Если раньше обходились обещаниями, то теперь, говорят источники, речь идет, вероятно, о письменных обязательствах по исполнению или обещаниях компенсировать в будущем.

Министр энергетики Нигерии Тимипре Силва недавно заявил, что в мае страна снизила добычу нефти до 1,613 млн б/с, что на 216 тыс. б/с меньше по сравнению с базой отсчета для сделки ОПЕК+. Таким образом, сказал он, сделка исполнена на 52%. Переговоры между министрами ОПЕК+ все еще продолжаются, говорят источники.

Тем временем министр энергетики РФ Александр Новак в четверг сообщил, что нефтяной рынок начинает восстанавливаться, в мае дисбаланс сократился уже до 7 млн баррелей в сутки благодаря сделке ОПЕК+ и органическому падению нефтедобычи в других странах, в июне рынок выйдет в баланс, а в июле уже возможен дефицит 3-5 млн б/с в зависимости от параметров сделки ОПЕК+.

Ранее "Страна" писала о том, что из-за роста цен на нефть курс российского рубля вернулся к отметкам начала марта.

Также мы сообщали, что во вторник мировые цены на нефть выросли до трехмесячного максимума.